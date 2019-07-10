Şansımı Seveyim filmi oyuncuları ve konusu ne? Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi?

Komedi tutkunlarını bu akşam ekrana kilitleyecek olan Şansımı Seveyim izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. ATV ekranlarında bu akşam saat 20:00 yayınlanacak filmde buluşacak. 2017 yapımı film Şansımı Seveyim oyuncuları ve konusuyla dikkat çekiyor. Vine vineoları çerek adından söz ettiren ve Cem Gelinoğlu filmin baş rolünde oynuyor. Merak uyandıran film hakkında Şansımı Seveyim filmi oyuncuları ve konusu ne?" ve "Şansımı Seveyim Filmi Nerede Çekildi?" sorularını araştırmaya başladı. Türk yapımı film sinemada beğeni toplamış ve güzel geri dönüşler almıştı. İşte detaylar...

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ KONUSU NE?

Çevresini, kendisinden kaçıran, şansız, bahtsız ve bir o kadar uğursuz Sebahattin (Cem Gelinoğlu, bir türlü bu şanssızlığını kıramamaktadır. Şanssızlığını, sakarlığını bitirmek için her yolu deneyen, her şekle giren Sebahattin, bir gün bir panayır alanında Yaprak'a aşık olur! Tabi bu arada "lanetli" şanssızlığından ve sakarlığından kurtulmak için geçmişte zarara soktuğu, ahını aldığı insanları kapı kapı dolaşır ve helallik almaya uğraşır.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER ?

Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer, Ümit Yesin, Metin Yıldız, Gülsüm Alkan, Mustafa Kırantepe, Şansımı Seveyim filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak Şansımı Seveyim filminin çekimleri İstanbul'da, birçok farklı semtte gerçekleştirildi. İstanbul'un birçok yerinde film çekimleri için özel setler ve alanlar oluşturuldu. Ayrıca Kocaeli'nin Darıca ilçesinde de bazı sahnelerin çekimi yapıldı.

CEM GELİNOĞLU KİMDİR?

1983 doğumlu başarılı oyuncu Cem Gelinoğlu ilkokul, Orta ve Lise eğitimini doğup büyüdüğü şehir Düzce’de tamamlamıştır. açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Cem Gelinoğlu 10 yıl kadar reklamcılık ile uğraşmıştır. Ardından 1 yıl kadar ilaç sektöründe ticaret yapmıştır.

Daha sonrasında vine ile videolar paylaşmış ve dikkatleri üzerine çekmiştir. Vine takipçilerinin büyük destekleri neticesinde Ali Kundilli isimli filmi yazmış ve oynamıştır. Ardından Ali Kundilli 2, Yok Artık 2 sinema filmlerinde rol almış, 2017 yılında ise Şansımı Seveyim isimli sinema filminde Sebahattin karakterini canlandırmıştır.