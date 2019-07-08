Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı, ortalık kırmızıya büründü

  • Bist 100
    98429.8
  • Dolar
    5,7301
  • Euro
    6,4373
  • Altın
    258,0610
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Denizli'de turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı Denizli'de turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
İran AB'ye 60 gün süre verdi: Bu son İran AB'ye 60 gün süre verdi: Bu son
Freni patlayan tanker dehşet saçtı, yaralılar kepçeyle kurtarıldı Freni patlayan tanker dehşet saçtı, yaralılar kepçeyle kurtarıldı
Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan Fırat kaplumbağası bulundu Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan Fırat kaplumbağası bulundu
Başkan Erdoğan kulağına eğilip ne demişti? 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşananları anlattı Başkan Erdoğan kulağına eğilip ne demişti? 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşananları anlattı
İz bırakan bir muallim: Mahir İz İz bırakan bir muallim: Mahir İz
"Mitolojik ada"nın efsaneleri turistleri karşılıyor "Mitolojik ada"nın efsaneleri turistleri karşılıyor
Diriliş Osman hangi kanalda olacak? Diriliş Osman oyuncuları 2019 Diriliş Osman hangi kanalda olacak? Diriliş Osman oyuncuları 2019
Kurban bayramı 9 gün tatil olur mu? Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı 9 gün tatil olur mu? Kurban bayramı tatili kaç gün?
Başkan Erdoğan: (S-400'lerin teslimi) Yolculuk için yükleme çalışmaları sürüyor Başkan Erdoğan: (S-400'lerin teslimi) Yolculuk için yükleme çalışmaları sürüyor
Tarihi mezar taşlarını çini ile yaşatıyor Tarihi mezar taşlarını çini ile yaşatıyor
Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi Arnavut basınında geniş yankı buldu Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi Arnavut basınında geniş yankı buldu
3600 ek gösterge son durum ne 8 Temmuz! 3600 ek gösterge yeni gelişme var mı? 3600 ek gösterge son durum ne 8 Temmuz! 3600 ek gösterge yeni gelişme var mı?
Rus uzman, Suriye’deki S-300’lerin İsrail uçaklarını neden durduramadığını açıkladı Rus uzman, Suriye’deki S-300’lerin İsrail uçaklarını neden durduramadığını açıkladı
Rusya'daki selde bilanço artıyor: Ölenlerin sayısı 23'e çıktı Rusya'daki selde bilanço artıyor: Ölenlerin sayısı 23'e çıktı
Mersin'de, metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi Mersin'de, metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Emre Mor'un Beşiktaş'a transferi için Abdullah Avcı devreye girdi Emre Mor'un Beşiktaş'a transferi için Abdullah Avcı devreye girdi
Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi'den denizin ortasında hamburger ziyafeti Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi'den denizin ortasında hamburger ziyafeti
Quaresma'nın Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı bu hafta netlik kazanacak Quaresma'nın Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı bu hafta netlik kazanacak
Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı, ortalık kırmızıya büründü Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı, ortalık kırmızıya büründü
Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis'in babasını darbecilerin elinden Türkiye kurtardı Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis'in babasını darbecilerin elinden Türkiye kurtardı
Kağıthane'de tekstil fabrikasında yangın çıktı Kağıthane'de tekstil fabrikasında yangın çıktı
Garry Rodrigues'in Fenerbahçe’ye gelmeye ikna olduğu belirtildi Garry Rodrigues'in Fenerbahçe’ye gelmeye ikna olduğu belirtildi
Tepki yağmıştı... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Sıla' açıklaması: Konseri revize edilecek Tepki yağmıştı... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Sıla' açıklaması: Konseri revize edilecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:56:57 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:07:02

Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı, ortalık kırmızıya büründü

Türkiye'nin yemeklik pul biberi ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da, biber hasadının tamamlanmasıyla birlikte isot yapımına başlandı. İsot yapımının başlamasıyla birlikte Sırrın Mahallesindeki boş araziler ile birçok evin çatısı da kırmızı renge büründü.

Şanlıurfa'da her yıl Temmuz ayında başlayarak, Ekim ayına kadar devam eden pul biber yapımı sezonu başladı. Kent merkezinde birçok aile kendi tarlalarında yetiştirdikleri biberleri çocuklarıyla birlikte evlerinin çatılarında pul bibere dönüştürmek için kolları sıvadı. Geçimini isot yapımıyla sağlayan aileler ise satın aldıkları tonlarca biberleri, Sırrın Mahallesi´ndeki boş arazilerde isota dönüştürerek, yurt içi ve yurt dışına satıyor.

Sezonun başlamasıyla birlikte kentte her evde tatlı bir telaş yaşandığını anlatan isot üreticilerinden İbrahim Bayır, "40 derecenin üzerindeki bu havada önce biberleri yıkıyor, ardından tohumlarından ayırıyoruz. Daha sonra kuruması için güneşe bırakıyoruz. Kuruduktan sonra biberleri koyu renkli çadırlarda terletiyoruz. Yine bunların bir kısmını ise biber salçası olarak işliyoruz. Hummalı bir çalışma sonunda biber, isota dönüşüyor" dedi.

Bayır, isot yapımında çalışanların çuval başına 3 lira aldığını ve çalışma durumuna göre günlük 50-100 lira arasında kazanç sağladıklarını ifade etti.

Şanlıurfa ile özdeşleşen isotun fabrika üretimi ve ev üretimi olarak ikiye ayrıldığını belirten Bayır, talebin daha çok ev yapımı olanlara gösterildiğini vurguladı. Bu yıl yağışların uzun sürmesi nedeniyle çiftçilerin ekim yapamadığını anlatan Bayır, "Bu yıl geçen yıla nazaran isotta yüzde 50 eksilme var. Bu da fiyatların artmasına neden oluyor. Yapımı oldukça zahmetli isot için günde 14-15 saat çalışıyoruz. Hava sıcaklığıyla birlikte acı işinde çalıştığımız için oldukça zorlanıyoruz. Ev yapımını organik isota daha çok ilgi gösteriliyor" diye konuştu.

ACILARIN ÇOCUKLARI

Sırrın Mahallesi'nde kurulan isot tarlalarında yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar da harçlıklarını çıkarmak için günün büyük bölümünü aileleriyle birlikte çalışarak geçiriyor. Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa´da gün boyu isot tarlasında güneş altında çalışan çocuk işçiler, torbalar dolusu acı isotları 3 liraya temizleyerek günlük 30-40 lira para kazanıyor.

Annesiyle birlikte isot temizleyen lise öğrencisi Muhammet Özkurt, "Benim kullandığım tabletim bozuldu ve hem onu tamir ettirmek hem de harçlığını çıkarmak için burada çalışıyorum. Günde elime 30-35 lira para geçiyor" dedi.

DHA

Başkan Erdoğan'dan flaş 'S-400' açıklaması
Yunanistan'ın yeni lideri hakkında ilginç Türkiye detayı
Mersin'de, metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Fatih’in fedaisi SİHA Kıbrıs semalarında
Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi'den denizin ortasında hamburger ziyafeti
Batı basınından 2 müthiş iddia! F.Bahçe'nin transferi Avrupa'yı salladı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: İstifa eden işçiye...
Trafikteki baklavacı teröründe yeni gelişme
Son dakika... Hakkari'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi
F.Bahçe'nin yeni transferi Kruse'dan çarpıcı açıklama
İki ülke arasındaki kriz Türk turizmine yaradı!
Kandil'in kalbine nokta atış
Cicişler lüks bir teknede futbolcu Sakıb Aytaç ve Özgür İleri ile doyasıya eğlendi! İşte o görüntüler
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
Yeni anneye en az 2.280 TL
Gündeme damga vurdu! Beşiktaşlı Medel'e ölüm tehdidi
Maganda dehşetini yaşayan hamile kadın konuştu: Çok korktum... Allah'tan eşim araçtan inmedi
Meteoroloji sağanak yağış uyarısı yaptı
Bir daha asla
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ