Şanlıurfa'da koca vahşeti! 8 çocuk babası, tartıştığı eşi ile 17 yaşındaki kızını katletti!
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşayan 8 çocuk babası C.E. tartıştığı eşi Filiz ve 17 yaşındaki kızı Rukiye'yi av tüfeği ile katletti. Bir süre evden çıkmayarak jandarma ekiplerine direnen C.E. daha sonra teslim oldu.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Hilali Mahallesi'nde yaşayan C.E. (43) ile eşi Filiz (40) ve kızı Rukiye (17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında, 8 çocuk babası C.E, eşi Filiz ve kızı Rukiye'yi av tüfeğiyle yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Evden çıkmayı reddeden C.E, güvenlik güçlerinin iknası sonrası jandarma ekiplerine teslim oldu. Eve giren sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızının, hayatını kaybettiğini belirledi.
7 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI
Olay yeri ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında anne ve kızının cesedi, Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada, olay sırasında evde bulunan 7 çocuğun ise koruma altına alındığı, psikolojik destek almaları için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.
(AA)
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- Şanlıurfa'da koca vahşeti! 8 çocuk babası, tartıştığı eşi ile 17 yaşındaki kızını katletti!
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