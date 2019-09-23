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23 Eylül 2019 Pazartesi 10:00:38 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:53:49

Şanlıurfa'da dağa götürülmek istenen iki çocuk son anda kurtarıldı

Diyarbakır'da acılı ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki nöbeti sürerken, Ankara Emniyeti başarılı bir operasyona imza attı. Terör örgütü tarafından kandırılarak, dağa götürülmek istenen iki çocuk, ailelerin ihbarı üzerine Şanlıurfa’da yakalandı. İfadelerinin alınmasının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen çocuklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak, ailelerine teslim edildi.

Başarılı operasyon, 14 Eylül 2019'da Ankara Emniyeti'ne yapılan bir ihbar üzerine start aldı. 155 polis imdat hattına yapılan ihbarda, iki çocuğun terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından kandırılarak, örgüte katılmak üzere doğu illerine götürüldüğü belirtildi. İhbar üzerine durum hemen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bu sırada çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığını düşünen aileler, polis merkezi amirliğine giderek, ihbarda bulundu.

ŞANLIURFA'DA OPERASYON

Polis çocukların Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (AŞTİ) bindiği otobüsü tespit etti. Çocukların AŞTİ'deki görüntüleri de tespit edildi. Söz konusu otobüsün Şanlıurfa'ya gittiği tespit edilince durum Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi.

Şanlıurfa terörle mücadele ve istihbarat polisleri, iki çocuğu ve onlara örgüt adına kuryelik yaptığı belirlenen bir şahsı Şanlıurfa Otogarı'nda gözaltına aldı.

ANKARA'YA GETİRİLDİLER

İki çocuk, Şanlıurfa polisinin refakatinde Ankara'ya getirilerek, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Çocuklar burada aileleri de görüştürüldü.

Habertürk'ün haberine göre; emniyette ifade işlemleri tamamlanan çocuklar, daha sonra Ankara Adliyesi sevk edildi. Adliyede soruşturma savcısı tarafından sorgulan iki çocuk, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliklerince adli kontrol şartıyla salıverilmelerin ardından ailelerine teslim edildi.

AİLELER TERÖRE TEPKİ GÖSTERDİ

Çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşayan aileler konuştu. Aliler teröre tepkilerini dile getirdi, Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerin durumunu şimdi daha iyi anladıklarını söyledi. Ailelerin açıklamaları şöyle:

"NÖBET TUTAN ANNELERİ ŞİMDİ DAHA İYİ ANLIYORUM"

Çocuklardan birinin babası: Karakola gidip kayıp ihbarında bulununca, polis arkadaşlar durumu bana bildirdiler. Takip ettiklerini yakalayacaklarını söylediler. Kısa bir süre sonra da yakalandıkları bilgisi geldi. O genç polis arkadaşların elini öpmek istedim, çok sevindim. Allah onlardan da devletimizden de razı olsun. Bu çocuklar anne ve babalarının vücudundan sökülen ciğerleri gibidir. Ciğerlerini sökülen anne babalar, bu dünyada cehennemi yaşıyor. Ben Diyarbakır'da nöbet tutan annelerini şimdi daha iyi anlıyorum. İnsan başına gelmeyince fark edemiyor. Onları destekliyorum. Bir an önce çocuklarına kavuşmalarını istiyorum. Teröre lanet gelsin. Bu çocuk gitse ben ölmüştüm. Böyle bir şey olur mu?

"BU YOL YOL DEĞİL"

Çocuklardan birinin ağabeyi: Kardeşim benimle birlikte inşaatta çalışıyordu. Hiç böyle bir izlenim edinmedim. Örgüte katılması zamanında önlendiği için güvenlik güçlerine, devletimize çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah'a şükür kardeşim sağ salim burada. Bu yol yol değil, kurtuluş değil. Gençler terör örgütünden uzak dursun. Terörü lanetliyoruz.

(HaberTürk)

 

 

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