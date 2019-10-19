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19 Ekim 2019 Cumartesi 12:21:42 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:24:57

Sanığın sözlerine mahkeme başkanından tepki: Gasp yaparken düşünseydiniz

Konya'da plan yapıp, ağabeyi, yeğeni ve ağabeyinin arkadaşına komşusu Seyran Ö.'nün içerisinde 45 bin TL değerinde altın ile bin euro ve 2 bin lira bulunan çantasını gasbettiren Nermin Bektaş (29) ile suç ortaklarının yargılanmasına devam edildi. Haklarında 15 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan ağabey Yaşar Bektaş, tutukluluğuna karar verilince, "Başkanım zararı nasıl karşılayayım, imkan verilmiyor" dedi. Mahkeme başkanının yanıtı da, "Bunu olayı gerçekleştirirken düşünseydin. Bana mı sordun? oldu.

Konya'da plan yapıp, ağabeyi, yeğeni ve ağabeyinin arkadaşına komşusu Seyran Ö.'nün içerisinde 45 bin TL değerinde altın ile bin euro ve 2 bin lira bulunan çantasını gasbettiren Nermin Bektaş (29) ile suç ortaklarının yargılanmasına devam edildi. Haklarında 15 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan ağabey Yaşar Bektaş, tutukluluğuna karar verilince, "Başkanım zararı nasıl karşılayayım, imkan verilmiyor" dedi. Mahkeme başkanının yanıtı da, "Bunu olayı gerçekleştirirken düşünseydin. Bana mı sordun? oldu.

Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde oturan Seyran Ö., 25 Şubat günü komşusu Nermin Bektaş'a misafirliğe gitti. Bu sırada evine hırsız girdi. Hırsız, kadının yastık içine gizlediği altın ve paraları bulamadan kaçtı. Eve döndükten sonra durumu fark eden Seyran Ö., polise şikayetçi oldu. Seyran Ö., komşusu Nermin Bektaş'a da evine hırsız girdiğini, para ve altınların çalınmadığını anlattı. Bektaş ise para ve altınları bankaya yatırmasını söyledi.

45 BİN TL DEĞERİNDEKİ ALTINLARINI ÇANTASINA KOYMUŞ

Bir gün sonra Seyran Ö., 45 bin TL değerindeki altınları ile bin Euro ve 2 bin TL'yi çantasına koyup, komşusu Nermin Bektaş ile birlikte bankaya gitmek üzere yola çıktı. Bektaş, kendisine ait 2 bileziği de bankaya vereceğini bildirip, Seyran Ö.'nün çantasına koydu. Ancak 2 kadının yolunu, mahallelerindeki mezarlığın yanında, kar maskeli ve elinde bıçak bulunan bir kişi kesti. Saldırgan Seyran Ö.'nün çantasını gasp edip, kaçtı. Kadın ise çantasını vermemek için yerlerde sürüklenip, hafif şekilde yaralandı.

ZANLILAR KOMŞU KADININ AĞABEYİ VE ARKADAŞI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, görgü tanıkların ifadesi doğrultusunda Nermin Bektaş'ın hırsızlık ve yağma suçundan kaydı bulunan ağabeyi Yaşar Bektaş'ı (40) gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden ağabey tutuklandı. Soruşturmayı genişleten polis, yaklaşık 170 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Mezarlığın güvenlik kameralarını inceleyen polis, elinde bıçak ve eldiven bulunan şüphelinin daha gönce hırsızlık suçundan cezaevinde kalan Yasin Demirdelen (24) olduğunu tespit etti. Demirdelen de polisin operasyonuyla yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polisteki sorgusunda Yaşar Bektaş'ın cezaevinden arkadaşı olduğunu ve bin euro karşılığında gasp olayını gerçekleştiğini anlatan Demirdelen, planı Yaşar ve kardeşi Nermin Bektaş'ın hazırladığını, eldiven ve bıçağı da Yaşar'ın oğlu Mehmet Ali Bektaş'ın (20) verdiğini söyledi. Bunun üzerine Nermin Bektaş ve yeğeni Mehmet Ali Bektaş gözaltına alındı. Nermin Bektaş, Mehmet Ali Bektaş ve Yasin Demirdelen de tutuklandı. Mehmet Ali Bektaş, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

15 YILDAN 23 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlananan iddianamede, sanıklar hakkında 'nitelikli yağma' suçundan 15 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

BERAATİMİ VERİN ZARARLARINI KARŞILAYAYIM

Tutuklu sanıklar Nermin, Yaşar Bektaş ve Yasin Demirdelen ile tutuksuz sanık Mehmet Ali Bektaş'ın yargılanmasına devam edildi. 4 sanığın da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, müşteki Seyran Ö.'ye zararının sanıklar tarafından karşılanıp, karşılanmadığını sordu. Seyran Ö., zararının karşılanmadığını söyledi. Bunun üzerine söz alan sanık Yaşar Bektaş, "Dışarıda kimsem olmadığı için zararı karşılayamıyorum. Beraatimi verirseniz dışarı çıkıp zararlarını karşılayacağım"dedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ: GASP YAPARKEN DÜŞÜNSEYDİN

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kararın ardından ayağa kalkan Yaşar Bektaş, mahkeme başkanına yönelik, "Başkanım zararı nasıl karşılayayım, imkan verilmiyor" diye konuştu. Mahkeme başkanı da "Bunu olayı gerçekleştirirken düşünseydin. Bana mı sordun?" diye cevap verdi. Duruşma ertelendi.

(DHA)

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