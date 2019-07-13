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13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:10:44 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:20:29

Sancaktepe'de iki aile arasında çıkan kavgayı ayırmaya gelen polis taşlı saldırıya maruz kaldı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı.

Sancaktepe'de iki aile arasındaki kavgaya müdahale eden polis ekipleri, taşlı saldırıya uğradı.

BİR KİŞİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden S.G ile B.P tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, bıçakla göğsünden yaralandı.

Hastaneye kaldırılan S.G'nin yakınları, B.P'nin evinin bulunduğu sokağa, ellerinde taş ve sopalarla geldi. İki aile arasında başlayan kavga üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSE SALDIRDILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, binayı taşlayan ve sokakta bulunan otomobillere zarar veren gruba müdahale etti. Saldırganlar taşlarla polise de saldırdı.

Polisin müdahalesiyle gruplar dağıtılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kavgada, taşların isabet ettiği bir polis aracı ile park halindeki bazı otomobiller ve binanın camları zarar gördü.

Soruşturma sürüyor.

AA

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