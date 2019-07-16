16 Temmuz 2019 Salı 07:35:23 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 07:36:49
Sancaktepe'de halk otobüsü servis minibüsüne çarpıp dükkana girdi: 1 ölü
Sancaktepe'de bir halk otobüsü önce iki servis minibüsüne çarptı, ardından yoldan çıkarak bir dükkana girdi. Kazada bir kişi ölürken iki kişi ise yaralandı.
SAancaktepeE Emek Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir halk otobüsü önce iki servis minibüsüne çarptı, ardından yoldan çıkarak bir dükkana girdi. Kazada bir kişi ölürken iki kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile yakındaki hastanelere sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışması sürüyor.
(DHA)
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