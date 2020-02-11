11 Şubat 2020 Salı 10:34:10 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 10:35:05
Sancaktepe'de 3 katlı binada yangın çıktı
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinin Geylani Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Saat 08.30 sıralarında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Sancaktepe Geylani Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Saat 08.30 sıralarında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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