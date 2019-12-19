Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 8 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Sınav başvuruları, 14 Ocak 2020 saat 00.00'a kadar "sinavbasvuru.sanayi.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.
Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere 8 müfettiş yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü sınav yapılacak.
Sınav başvuruları, 14 Ocak 2020 saat 00.00'a kadar "sinavbasvuru.sanayi.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek. Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi "http://teftissinav.sanayi.gov.tr" sayfasında 17 Ocak 2020'de duyurulacak.
Yazılı sınav 8 Şubat 2020 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
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