'Sanayi kenti'nde tramvay hattı uzatılıyor

  • Bist 100
    100414
  • Dolar
    5,7458
  • Euro
    6,3776
  • Altın
    275,5780
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Van'da çöpten elektrik üretimine başlandı Van'da çöpten elektrik üretimine başlandı
Londra'da saldırıya uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı: Gerçek dışı ifadelere kayıtsız kalamazdık Londra'da saldırıya uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı: Gerçek dışı ifadelere kayıtsız kalamazdık
En fazla bakteri cep telefonlarında çıktı En fazla bakteri cep telefonlarında çıktı
Bayrampaşa'daki toptancı; Bugün bir kilo bile ıspanak satılmadı Bayrampaşa'daki toptancı; Bugün bir kilo bile ıspanak satılmadı
Mustafa Cengiz: 'Yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız' Mustafa Cengiz: 'Yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız'
Gözüne dövme yaptırdı, kör oldu! Göz akına dövme yaptıran genç kız geçici körlük yaşadı Gözüne dövme yaptırdı, kör oldu! Göz akına dövme yaptıran genç kız geçici körlük yaşadı
Masterchef Suna'nın restoranı nerede? Masterchef Suna Aydın kimdir? Masterchef Suna'nın restoranı nerede? Masterchef Suna Aydın kimdir?
Dehşet saçan özel halk otobüsü şoföründen şoke eden ifade Dehşet saçan özel halk otobüsü şoföründen şoke eden ifade
LPG fiyatına 10 kuruş zam LPG fiyatına 10 kuruş zam
TÜYAP Kitap Fuarı kapanış saati kaçta? TÜYAP kaçta kapanıyor? TÜYAP Kitap Fuarı kapanış saati kaçta? TÜYAP kaçta kapanıyor?
Çin uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi Çin uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi
Trump’tan dikkat çeken papaz ataması! "Beyaz Saray kutsal bir yerdir" Trump’tan dikkat çeken papaz ataması! "Beyaz Saray kutsal bir yerdir"
FETÖ ve CIA, 11 Kasım'da ABD'de panel düzenleyecek FETÖ ve CIA, 11 Kasım'da ABD'de panel düzenleyecek
Irak'ın kuzeyine operasyon: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine operasyon: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Genç sanatçılar buluştu: "Base Talks" başlıyor Genç sanatçılar buluştu: "Base Talks" başlıyor
'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' açılış için hazırlanıyor 'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' açılış için hazırlanıyor
Kitap fuarı tüm hızıyla devam ediyor! Kitap fuarı tüm hızıyla devam ediyor!
Mekanik 2 Suikast filmi konusu ne? Mekanik 2 Suikast oyuncuları kim? Mekanik 2 Suikast filmi konusu ne? Mekanik 2 Suikast oyuncuları kim?
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesin yardımları sürüyor Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesin yardımları sürüyor
Hafter Berlin Konferansı öncesi 'acele zafer' için çabalıyor Hafter Berlin Konferansı öncesi 'acele zafer' için çabalıyor
"Faiz indirimi çok iyi oldu" "Faiz indirimi çok iyi oldu"
Fahri Trafik Müfettişi şartları neler? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ne kadar? Fahri Trafik Müfettişi şartları neler? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ne kadar?
Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesini uzattı
Şentop'tan Tokyo Camisi ve YEE Tokyo Türk Kültür Merkezi'ne ziyaret Şentop'tan Tokyo Camisi ve YEE Tokyo Türk Kültür Merkezi'ne ziyaret

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Kasım 2019 Salı 15:45:55 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 15:46:25

'Sanayi kenti'nde tramvay hattı uzatılıyor

Kocaeli'de hizmet veren Akçaray tramvay hattının eğitim kampüsü ile plaj yolu arasındaki yeni hattın test sürüşü yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Akçaray tramvay hattı, 620 metre uzatılarak plaj yoluna kadar gidecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve beraberindeki AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ile ilgililer, yeni hattın test sürüşünü gerçekleştirmek üzere eğitim kampüsü durağından tramvaya bindi.

Vatman koltuğuna Büyükakın'ın geçtiği tramvay, diğer katılımcılarla plaj yolu bölgesine kadar olan yeni hattaki ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

Test sürüşünün ardından hattın yapımında çalışan işçiler ve katılımcılara baklava ikram edildi.

"Şehir hastanesi hattının ihalesi eli kulağında"
Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, tramvayın toplu ulaşım sistemine konfor getirdiğini belirterek, hem güvenli hem de hızlı ulaşım sağlaması açısından tramvayın Kocaeli'de beğeniyle karşılandığını söyledi.

Tramvayın 2017 yılının ağustos ayından itibaren sistematik olarak çalışmaya başladığını ifade eden Büyükakın, o günden bu yana 23 milyon yolcunun taşındığını kaydetti.

Büyükakın, günde 350 sefer yapıldığını aktararak, şöyle konuştu:

"350 seferde gün içinde en çok taşıdığımız yolcu sayısı 54 bin. İlk başladığımız yıl itibarıyla hedefimiz 14 bindi. 14 bin yolcu taşır, 2035 yılına gelindiğinde de 70 bin yolcu taşır diyorduk ama sadece 2 yılda günlük 54 bin yolcu rekoruna ulaştı. Bu da aslında toplu taşımada gitmemiz gereken yeri gösteriyor. Tüm gücümüzle raylı sistem hatlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Plaj yoluna geldik buradan ilk olarak Kuruçeşme bölgesine geçeceğiz. Kuruçeşme merkezine kadar tramvay hattını uzatacağız."

Kuruçeşme'ye geçişle ilgili projelerin bitmek üzere olduğunu anlatan Büyükakın, 2020'de ihalesinin yapılıp inşaat çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Büyükakın, Şehir Hastanesi hattının hızlı şekilde tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Orada günlük 50 bin ziyaret bekleniyor. Bunu toplu taşıma araçlarını raylı sisteme dönüştürmeden yapmamız halinde o bölgede inanılmaz trafik yükü oluşur. Hastaneye yolculuğun konforlu olmasını istiyorsak vatandaşlarımızın mutlu ve güvenli şekilde gitmesini istiyorsak o hattı bir an önce yapmamız gerekiyor. Biz de şu anda var gücümüzle o hattı çalışıyoruz. Proje çalışması tamamlanır tamamlanmaz o hattın da ihalesi yapılacak, eli kulağında. Ondan sonraki güzergahımız ise yeni adliyenin yapılacağı, stadyumun olduğu Alikahya bölgesine doğru olacak."

Bu sayede şehir merkezindeki ulaşımı rahatlatmış olacaklarını belirten Büyükakın, tramvay hattının 2035 yılında erişmesi planlanan yolcu sayısına 2025 yılında erişilebileceğini sözlerine ekledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ