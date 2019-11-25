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25 Kasım 2019 Pazartesi 21:17:56 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 21:19:02

Sanal gerçeklik gözlüğü ineklerin verimini artırdı

Rusya’da, süt miktarını ve kalitesini artırmak için ilginç bir metod geliştirildi. İneklere sanal gerçeklik gözlükleri takıldıktan bir süre sonra hem süt miktarı arttı hem kalitesi yükseldi.

Yaz günü uçsuz bucaksız bir çimenliğin ortasındaymış gibi hissettiren sanal gerçeklik gözlüğü ile ineklerin duygusal durumlarının iyileştiği ortaya çıktı.

ÇİMENLİK SİMÜLASYONUYLA VERİM ARTTI
Rusya Federasyonu Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başkent Moskova yakınlarındaki bir çiftlikte, süt kalitesini ve miktarını artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlükleri takıldığı belirtildi.

Proje ile ilgili yapılan bilgilendirmede gözlüklere, yaz günü bir çimenliğin simülasyonu olan bir görüntü yansıtılarak, ineklerin duygusal durumlarının iyileştirilmeyi planlandığı açıklandı.

GÖRÜNTÜLERLE HAYVANLARIN ENDİŞELERİ AZALIYOR
Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen verilerde, ineklerin duygusal anlamda kendilerini iyi hissetmeleri, verdikleri sütün kalite ve miktarını artırdığı ortaya çıktı. Yapılan testler sonucunda, bu sanal gerçeklik gözlüğüne yansıtılan görüntülerin hayvanların endişelerini azalttığı ve bu etkilerin sürüye de yansıdığı bilgisi paylaşıldı.

DHA

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