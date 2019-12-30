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Samsundan kocasından dayak yiyen kadın gözünü kaybetti Samsundan kocasından dayak yiyen kadın gözünü kaybetti

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30 Aralık 2019 Pazartesi 14:36:28 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 14:37:58

Samsundan kocasından dayak yiyen kadın gözünü kaybetti

Samsun'da bir kişi, karısını oklava ile döverek yoğun bakımlık yaptı. Şiddet sonrası kadının tek gözünü kaybettiği öğrenildi.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K.(32), 3 çocuğunun annesi on yıllık eşi olan Elif K'(30)yı oklava ile öldüresiye dövdü. Salladığı oklava sonrası Elif K'nın gözüne gelmesi ile paniğe kapılan Mehmet K. karısını hemen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine getirdi. 1 gün yoğun bakımda yatan Elif K.'nın sol gözünü kaybetmesinin yanı sıra burnunun kırık olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde de darp olduğu öğrenildi. Olaydan sonra Elif K.'nın ailesi şikayetçi oldu. Polisinin gözaltına aldığı koca Mehmet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öldürecekti beni, gözümü görünce korkup bıraktı

Olay ile ilgili bilgi veren Elif K.'nın yengesi Neriman Keskin, "Yoğun bakımdan çıktıktan sonra Elif kendisi de söyledi. Öldürecekmiş, gözünü görünce korkup bırakmış. Ameliyat oldu ama göz yuvasından çıktı. Tehditler almış. 10 yıla yakın bir evliliği var. Bu 10 yıl içinde hep şiddet dolu bir evlilik geçirdi. Daha öncesinde zaten 3 yıllık bir ayrılık yaşadı. Eşi tekrar barışmak istediği için, çocukları için yuvasına geri döndü. Gözünün görme yetisini kaybetti. Yapılan ameliyatın görmesiyle alakalı olmadığı söyledi doktor bize. Görme şansının da olmadığını söyledi. Sadece gözü elimizden geldiğince toparlayacağız yeniden yerine koymaya çalışacağız dedi doktor bey. Darbe almış çok iç organları zedelenmiş" dedi.

"Dünyaları önüne serseniz gözünü kimse getiremeyecek"

Caydırıcı cezaların gelmesini isteyen Yenge Keskin, "Hiç bir olayın sonu gelmiyor. Emine bitiyor, Ceren başlıyor. Belli bir rakam mı var acaba caydırıcı cezanın gelmesi için. Daha kaç kadının, çocuğun katledilmesi gerekiyor. Elif'in şu yaralı hali değil ölüsü de gelmiş olabilirdi. 3 çocuk annesi o çocukların, annenin ne yaşadığını anlayamayız. O gözü kim telafi edebilecek. Dünyaları önüne serseniz gözünü kimse getiremeyecek" diye konuştu.

(İHA)

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