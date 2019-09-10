Samsun'da yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Şeyhören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Yaşaralp Özçamca evindeki yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde 1 adet tabanca ele geçirirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Yakınları Yaşaralp Özçamca'nın intihar edecek herhangi bir sorununun bulunmadığını söyledi.

(İHA)