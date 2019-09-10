10 Eylül 2019 Salı 13:04:47 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 13:12:51
Samsun'da yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Samsun’da bir kişi yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Şeyhören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Yaşaralp Özçamca evindeki yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde 1 adet tabanca ele geçirirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.
Yakınları Yaşaralp Özçamca'nın intihar edecek herhangi bir sorununun bulunmadığını söyledi.
(İHA)
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