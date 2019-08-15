15 Ağustos 2019 Perşembe 07:49:51 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 07:57:23
Samsun'da tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Kovalı Mahallesi'nde M.Ş. (34), tartıştığı eşi iki çocuk annesi Emine Ş'yi (27) tüfekle karnından ve bacağından yaraladı.
Yaralanan kadın Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emine Ş, kurtarılamadı.
Eşini öldüren M.Ş, daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu.
AA
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