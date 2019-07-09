Samsun'da kendisini uyaran polise bıçak çeken şahıs gözaltına alındı

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Ömürevleri Mahallesi´nde meydana geldi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, sahil yolunda alkol alan bir kişinin çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, alkol alan B.K.´yi uyardı. Bu sırada belinden çıkardığı bıçağı polislere doğru savuran B.K., "Ne yapacaksınız, beni mi vuracaksınız?" diye bağırdı. Polislerin ikna ettiği B.K., kimseye zarar vermeden elindeki bıçağı yere atarak teslim oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Ekip otosuna bindirilerek hastaneye götürülen B.K.'nin alkollü olduğu belirlendi. Ardından polis merkezine götürülün B.K., ifadesinin sonrası adliyeye sevk edildi. `Görevli memura mukavemet´ suçundan mahkemeye çıkarılan B.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA