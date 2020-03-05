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05 Mart 2020 Perşembe 11:29:23 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 11:34:10

Samsun'da kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı, iki kardeş gözaltına alındı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Uğur Ölmez (31) ile İlker A. (22) ve kardeşi Ali A. (19) arasında Kıran Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ölmez, bacağı ve sırtından bıçaklandı.

112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ölmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli iki kardeş, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, Ölmez'in istirahatli olduğu, görevde bulunmadığı belirtildi.

AA

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