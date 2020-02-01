Samsun'da Irak uyruklu kadının ölümü şüpheli ölümü
Samsun'da Irak uyruklu kadının ölümü halk sağlığı uzmanının kontrol etmesi sonucu şüpheli bulundu.
Çiftlik Mahallesi Mete Sokak'ta 4 katlı apartmanın zemin katında yaşayan Moreen Mikhael Yousuf (51) eşi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ve polis ekiplerince Yousuf'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Halk sağlığı uzmanının kontrol ettiği Yousuf'un ölümü şüpheli bulundu.
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından Yousuf'un cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA
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