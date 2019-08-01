01 Ağustos 2019 Perşembe 17:01:51 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:14:31
Samsun'da denize giren genç boğuldu
Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde 20 yaşındaki Fatih Albayrak'ın deniz kenarında kıyafetlerini bulan babası durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Albayrak'ın cenazesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA
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