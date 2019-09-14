14 Eylül 2019 Cumartesi 22:09:06 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 22:09:46
Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı İstasyon Mahallesi mevkisinde Burak Erverdi (25), annesi Esin Erverdi ile köpeklerini gezdirmeye çıkardı.
Bu sırada Ö.S. (58), kaldırımda yürüyen Burak Erverdi ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.S, Burak Erverdi'yi bıçakla sol kolundan yaraladı.
Ö.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Erverdi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(AA)
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