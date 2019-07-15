15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:13:03 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:18:38
Samsun'da baraj gölünde sazan balıkları kıyıya vurdu
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı göletinde sazan balıkları kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleriyle ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Vezirköprü ilçesi Altınkaya Baraj Gölü'nün Akçay mevkiinde kıyıya ölü sazan balıklar vurdu. Ölü balıklar nedeniyle çevreye kötü kokular yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj göletinde incelemelerde bulundu.
Ekipler, balık ve su numunesi aldı, inceleme başlattı. İlçede yapılan duyurularla, bölgede balık tutulması yasaklandı.
DHA
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