Şampiyonun sırrı planlı çalışmak

Heyecanla beklenen YKS sonuçları açıklandı. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Cuma Taş, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) tüm sorulara doğru cevap vererek eşit ağırlık puan türünde 500 tam puan aldı.

PROGRAM YAPIN

Taş, sınava düzenli ve planlı çalışarak hazırlandığını belirterek, “Çok çalışmak her zaman başarı getirmiyor. Benim başarımın arkasındaki en önemli etken, doğru şekilde, planlı çalışmak oldu” dedi. Yeni hazırlanacaklara program yapmayı önerdi.

BOĞAZİÇİ'Nİ İSTİYOR

Sınava hazırlanırken sosyal aktivitelere de vakit ayırdığını ifade eden Taş, “Yoğun çalışmak insanı bunaltıyor. Ben boş zamanlarımda ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirdim, sosyal faaliyetlere katıldım” dedi. Hayalinin, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okumak olduğunu söyleyen YKS şampiyonu, diplomat olmak istiyor.