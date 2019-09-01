Şalvarlı emzikli damat, gelin evine emekleyerek gitti

İznik'te, nişanlısı Nilay Uslu (23) ile evlenen Özkan Uslu'ya (26) düğün öncesi arkadaşları tarafından eğlence hazırlandı.

Eğlencede damada yapılan şakalar ise görenleri güldürdü. Başında onlarca yumurta kırılan damada şalvar giydirilip, ağzına emzik verildi. Daha sonra el arabasına bindirilen damat Uslu, sokak sokak gezdirildi.

Son olarak arkadaşları tarafından üstü yırtılan damat, gelin evine emekleyerek gitti.

(DHA)