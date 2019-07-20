Salıncak kirliliğine son

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Doğu Karadeniz’in gözde yaylalarından Ayder’de geçtiğimiz yıl kurulan ve 5 dakika sallanmanın bedeli 25 lira olan salıncaklar, görüntü kirliliğini de beraberinde getiriyor.

YEŞİL ALAN KALMADI

Özellikle fotoğraf çektirmek isteyenler tarafından büyük ilgi görse de düzensiz bir şekilde sayıları artmaya başlayan salıncaklar, bölgenin doğal görünümünü giderek bozmaya başladı. Salıncakların meydana getirdiği tehlike, kirlilik ve yeşilin görünmez hale gelmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Doğal güzellikleri korumak amacıyla Ayder Yaylası’ndaki salıncaklar ağustos ayı sonuna kadar kaldırılacak.

Salıncaklar turistlerin ilgi odağı olsa da Ayder'in manzarasını kirletiyor.

KAMULAŞTIRILIP BEDELİ ÖDENECEK

Salıncakların bulunduğu alanlar kamulaştırılacak ve hak sahiplerine bedeli ödenecek. Öte yandan kentsel dönüşüm kapsamında, bölgede imar planına uymayan binalar, yapılacak rezerv konutlara taşınacak. Bölgede turizmi canlandıracak, istihdamı artıracak tesisler yapılacak. Ayder’in 2020 yılı sonu itibarıyla kaldırımıyla, yoluyla, aydınlatma direğiyle, yürüyüş yollarıyla örnek bir turizm cenneti haline getirilmesi amaçlanıyor.