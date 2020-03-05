Salda Gölü'ndeki yapılar 'temelsiz' inşa edilecek

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da yakından takip ettiği Salda Gölü ve çevresinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Salda Gölü ve çevresinin son yıllarda tanınırlığının arttığını belirten Kahraman, alanın başta turizm ve günübirlik faaliyetler olmak üzere yoğun insan baskısı altında olduğunu, ziyaretçi sayısının günlük 10 bin, hafta sonu ve özel günlerde ise 20 bine çıktığını söyledi.

Araçların gölün kıyısına kadar girmesinin yasaklandığını, sahilde bulunan mevzuata aykırı kaçak yapıların temizlendiğini anlatan Kahraman, göl çevresindeki görüntü kirliliğinin temizlendiğini ifade etti.

Gölün kenarına çöp konteynerleri konulduğunu, çöp toplama araçları alındığını ve atık yönetimi oluşturulduğunu aktaran Kahraman, atık su toplanmasını sağlamak amacıyla da vidanjörlerin alındığını dile getirdi.

Bakanlık tarafından ilk etapta yoğun kullanıma maruz kalan alana ilişkin planlama çalışması yapıldığına işaret eden Kahraman, Yeşilova Halk Plajı ile Beyaz Adalar kısmına ilişkin proje çalışmaları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Plan ve proje kapsamında doğaya ait olma hissinin verilebilmesi amacından yola çıkılarak, mevcut yollar kullanılmadı. Alanın zeminine herhangi bir müdahalede bulunulmayacak. Saha dışında tek bir çivi bile çakmadan, monte edilerek alana getirilecek ahşap malzemeden üretilen yapılar, temelsiz ve sökülüp-takılabilir yapıda olacak. Bu yapılar gölden yaklaşık 350-400 metre mesafede, zemine zararlı olmayacak şekilde yerden yüksekte planlandı."

Salda Gölü Çevre Düzenleme ve Millet Bahçesi Projesi onaylandı



Kahraman, Salda Gölü Çevre Düzenleme ve Millet Bahçesi Projesi'nin revize edilip son halini aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında halk plajı bölümünde 4 adet 17 metrekarelik büfe, 2 adet 27 metrekarelik kafe, 1 adet 135 metrekarelik restoran, 1 adet 63 metrekarelik yönetici-sağlık ünitesi, yöresel ürünlerin satılacağı toplam 140 metrekare olan çoklu alan oluşturulacak. Açık ve kapalı olmak üzere 3 grup satış yapısı, giyinme-soyunma, mescit, cankurtaran birimleri de projelendirildi. Toplamda yaklaşık 82 bin metrekarelik alanın sadece 1090 metrekaresinde kullanım alanı oluşturulmaktadır.

Beyaz Adalar bölümünde ise 1 adet 17 metrekarelik büfe, 2 adet 27 metrekarelik kafe, 1 adet 63 metrekarelik yönetici-sağlık ünitesi, yine vatandaşların yöresel ürünlerini satabileceği toplam 168 metrekare olan çoklu alan yapılacak. Açık ve kapalı olmak üzere 3 grup satış yapısı, giyinme-soyunma, mescit, cankurtaran birimleri de projelendirildi. Toplamda yaklaşık 27 bin metrekarelik alana 624 metrekare kullanım alanı oluşturulacak. Projenin son halini verirken halk plajı ve Beyaz Adalar bölümündeki yapıların konulacağı alanı yüzde 50 oranında azalttık."

Biyoçeşitlilik araştırmaları ve su kalitesi izleme çalışmaları



Alandaki canlı yaşamın araştırılması için sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle biyoçeşitlilik araştırmalarına başladıklarını kaydeden Kahraman, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlığımızca dünya harikası gölün korunması ve bu değerin gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla bölgenin tamamında biyoçeşitlilik araştırmalarına ve su kalitesi izleme çalışmalarına başladık. Alınan tedbirler sonucunda, yapılan su analizlerine göre göl suyu kalitesinin içme suyu standartlarına yaklaştığını tespit ettik. Yaptığımız biyoçeşitlilik çalışmaları sonuçlarına göre Beyaz Adalar bölümüne girişleri ve kumlara basmayı kademeli olarak sınırlandırabiliriz."

Biyoçeşitlilik çalışmasıyla gölün etrafındaki hassas alanların da belirleneceğini, gölün etrafındaki köylerde konaklama imkanını artıracak aktiviteleri geliştirmek istediklerini vurgulayan Kahraman, yapıların işletmesini de valiliğin ve bölgede yaşayan köylülerin gerçekleştireceğini bildirdi.

Kahraman, Sağlık Bakanlığının Tütünle Mücadele Eylem Planı kapsamında alanda sigara içilmesinin yasaklanacağını ve dumansız hava sahası oluşturulacağını sözlerine ekledi.

(AA)