Sakarya'da 453 kiloluk domuzu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Sakarya’nın Geyve ilçesinde 8 avcı tarafından öldürülen 453 kilogramlık domuz, hayretler içinde bıraktı. Avcı Kanbur, ilk defa böylesine büyük bir domuz gördüklerini ifade etti.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde domuz avına çıkan 8 arkadaş Dereköy Mahallesi mevki'inde sıkıştırdıkları domuzu vurarak öldürdü. Domuzun büyüklüğü karşısında gözlerine inanamayan avcılar, öldürdükleri domuzun fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Avcılardan Semin Kanbur isimli vatandaş, kantar ile tarttıkları domuzun ağırlığının 453 kilogram çıktığını ve ilk defa böylesine büyük bir domuz gördüklerini ifade etti.
İHA
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