Sahte sigara kağıdı imalathanesine baskın

İşyerini basan polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 83 milyon sahte sigara kağıdı, 210 bin metre sigara kağıdı rulosu, 15 bin adet paketleme bandı, 200 bin adet sahte bandrolle 5 adet baskı ve kesim makinesi ele geçirdi. İşyeri sahibi G.A.F. gözaltına alındı.

‘DİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM’

İşyeri sahibi, çalışanlarının dışarıya bilgi sızdırmaması için duvara “Dilimize Sahip Çıkalım” uyarısı astığı görüldü.