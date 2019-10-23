23 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 22:57:42
Sahte sigara kağıdı imalathanesine baskın
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, bir matbaada, sahte sigara kağıdı üretimi yapıldığını belirledi.
İşyerini basan polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 83 milyon sahte sigara kağıdı, 210 bin metre sigara kağıdı rulosu, 15 bin adet paketleme bandı, 200 bin adet sahte bandrolle 5 adet baskı ve kesim makinesi ele geçirdi. İşyeri sahibi G.A.F. gözaltına alındı.
‘DİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM’
İşyeri sahibi, çalışanlarının dışarıya bilgi sızdırmaması için duvara “Dilimize Sahip Çıkalım” uyarısı astığı görüldü.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT