  • Bist 100
    122138
  • Dolar
    5,9704
  • Euro
    6,5973
  • Altın
    300,1920
İstanbul
-3 / 2
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü
Çocuklarına kavuşan aileler evlat nöbetinde umutları artırdı Çocuklarına kavuşan aileler evlat nöbetinde umutları artırdı
Sahte sağlık raporu almak için muayene öncesi 'tuzlu ayran' içmişler Sahte sağlık raporu almak için muayene öncesi 'tuzlu ayran' içmişler
PKK/YPG, Afrin'de iki okul ve bir camiye 4 Grad füzesi attı: Ölü ve yaralılar var PKK/YPG, Afrin'de iki okul ve bir camiye 4 Grad füzesi attı: Ölü ve yaralılar var
Başkan Erdoğan Külliye'de 6 büyükelçiyi kabul etti Başkan Erdoğan Külliye'de 6 büyükelçiyi kabul etti
İdlib'den 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti İdlib'den 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
Durakta bekleyenlere çarpan otobüs şoförüne müebbet hapis cezası istendi Durakta bekleyenlere çarpan otobüs şoförüne müebbet hapis cezası istendi
Pitbull ile oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin 201 lira para cezası Pitbull ile oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin 201 lira para cezası
Tottenham'dan Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 25 milyon Euro'luk teklif Tottenham'dan Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 25 milyon Euro'luk teklif
Ruslar petrol sahasına ulaşamıyor! ABD yollarını kesti... Ruslar petrol sahasına ulaşamıyor! ABD yollarını kesti...
Ocak ayında en çok kim sattı? İşte otomobil satışlarının ilk 10 markası Ocak ayında en çok kim sattı? İşte otomobil satışlarının ilk 10 markası
TLREF'e endeksli ürünler finansal piyasaların derinleşmesine katkı sunacak TLREF'e endeksli ürünler finansal piyasaların derinleşmesine katkı sunacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: HAB'a 120 şirket başvurdu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: HAB'a 120 şirket başvurdu
Bitki fabrikalarıyla tarım ürün fiyatları istikrar kazanacak Bitki fabrikalarıyla tarım ürün fiyatları istikrar kazanacak
Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
Çin Devlet Başkanı uyardı: Koronavirüs ülkenin ekonomisini tehdit ediyor Çin Devlet Başkanı uyardı: Koronavirüs ülkenin ekonomisini tehdit ediyor
Duvarları Olmayan Müze'nin yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak Duvarları Olmayan Müze'nin yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak
Komik opera 'Don Pasquale' Sevgililer Günü'nde sahnelenecek Komik opera 'Don Pasquale' Sevgililer Günü'nde sahnelenecek
Antik kent 'Apameia'daki çalışmalar turizme değer katacak Antik kent 'Apameia'daki çalışmalar turizme değer katacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar
Fransa, Türkiye’ye karşı Birinci Dünya Savaşı’ndakine benzer bir politika izliyor Fransa, Türkiye’ye karşı Birinci Dünya Savaşı’ndakine benzer bir politika izliyor
Başkan Erdoğan: Öfke ile kalkan zarar ile oturur Başkan Erdoğan: Öfke ile kalkan zarar ile oturur
Yunanistan ABD'den aldığı Patriot bataryalarından birini Orta Doğu'ya gönderiyor Yunanistan ABD'den aldığı Patriot bataryalarından birini Orta Doğu'ya gönderiyor
Bursa'da çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı Bursa'da çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Şubat 2020 Salı 17:41:21 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 17:41:59

Sahte sağlık raporu almak için muayene öncesi 'tuzlu ayran' içmişler

Eskişehir'de aralarında bir doktorun da bulunduğu 68 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Eskişehir'de sahte sağlık kurulu raporu düzenledikleri iddia edilen, aralarında bir doktorun da bulunduğu 68 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şüphelilerden 15'inin Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinden 5 ila 12 bin lira arasında değişen ücretler karşılığında sahte sağlık kurulu raporu aldıkları belirtildi.

Rapor alınanlara ait tetkik ve tahlillerin sahtecilik yöntemiyle değiştirildiğinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, bir psikiyatri doktorunun aracıları yönlendirdiği, para karşılığında sağlıklı kişilere engelli raporu verdiği ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerden 40'ının sahte sağlık kurulu raporlarıyla emekli olduğu ve bugüne kadar devletten toplamda 4 milyon lira maaş aldıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin sağlık kurulu muayenesine girmeden önce şeker testi için glikoz, hipertansiyon için tuzlu ayran, kan gazı için ise kola içtikleri aktarılan iddianamede, "Sanıkların belirtilen suçu işlediklerine kanaat getirilmiş olup, "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep olunur." denildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ