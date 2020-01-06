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06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 03:44:17

Sahte kazayla gerçek vurgun

Adana'da yaşayan Türkay Hoş, İstanbul'da trafik kazası nedeniyle hakkında tazminat davası açıldığını öğrenince şoke oldu. Hukukçular, 'beyana dayalı' dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı. 

Soner KAN

İKİ YILDIR HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR

Adana’da bir fabrikada işçi olan Türkay Hoş, ‘e-Devlet’ üzerinden hakkında İstanbul’daki bir kaza sonrası tazminat davası açıldığını gördü.

Evine haciz gelen Hoş, kaza tarihinde İstanbul’da olmadığını HTS kayıtlarıyla tespit ettirdi, aracının orijinal olduğuna ilişkin de ekspertiz raporu aldı.

Hoş, kazada 7 bin 600 TL'lik hasar oluştuğu yönündeki rapora karşı ekspertiz raporu aldı. Hoş'un aracının hiç kaza yapmadığı ortaya çıktı.

BEYANA DAYALI RAPORLA DOLANDIRIYORLAR

7 bin 600 liralık hasarı talep eden kasko şirketine karşı dava açan Hoş'un avukatı Nazan Akça da, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı: "Beyana dayalı rapor hazırlanıyor, uydurma plaka veriliyor. Ortada bir dolandırıcılık vakası var. Kötü niyetli kişiler boşluktan yararlanıyor. 

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