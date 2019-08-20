Sahte içkiye bir can daha

Acı olay, önceki gün 14:30 sıralarında İstanbul Eseyurt’taki lüks bir sitede yaşandı. İddiaya göre Gökhan K, bir gece önce kaçak yollarla edindiği alkol şişelerini alıp eve geldi. Kendi odasına giren Gökhan K. aldığı alkolü içip uyudu. Gece geç saatlerde gelen ev arkadaşı Mustafa T, Gökhan K’ya seslendi ancak cevap alamadı. Arkadaşının uyuduğunu düşünen Mustafa T, bir süre sonra uyudu.

CESEDİ MORARMIŞ VE ŞİŞMİŞTİ

Sabah işe gitmek için evden çıkan Mustafa T’yi bir süre sonra Gökhan K’nın çalıştığı iş yerinden müdürü arayarak iş yerine gelmediğini bildirdi. Bir süre cep telefonuyla ev arkadaşına ulaşmaya çalışan Mustafa T, daha sonra eve giderek kontrol etmek istedi. Eve geldiğinde ise Gökhan K’nın morarmış cesediyle karşılaşan arkadaşı, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OTOPSİYLE KESİNLEŞECEK

Olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. Cesedi yüzündeki morluk ve şişkinlikten dolayı şüphelenen polis ekipleri olayı savcılığa bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde Gökhan K’nın odasında bulunan pet şişelerde metil alkol tespit edildi. Sahte içkiden yaşamını yitirdiği değerlendirilen Gökhan K’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

4 İLDE 23 KİŞİ CAN VERDİ

Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye´de Temmuz ayının başından bu yana metil alkol zehirlenmesi sebebiyle 23 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü´nden alınan bilgilere göre ise 2019 yılının ilk 6 ayında 17 bin 234 litre kaçak içki, 95 bin 859 adet içki şişesi ele geçirildi.