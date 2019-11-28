Sahte dişçi öldürmüş

Serik'te Durmuş Ay (39), birkaç dişini çektirdikten 15 gün sonra halsizlik ve solunum güçlüğü nedeniyle kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ay'ın diş çekimi sonrası diş apsesi oluştuğu ve boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonucu şoka girdiği belirlendi. Olayın ardından Ay'ın eski eşi Müjgan Korkmaz, emniyet müdürlüğüne giderek, Durmuş Ay'ın apseli olan 5 dişinin 'seyyar dişçi' olarak bilinen H.A. tarafından çekildiğini iddia etti.

'ÖLÜME SEBEBİYET VERME'

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada Serik Cumhuriyet Savcılığı, H.A. hakkında 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan yakalama kararı çıkardı. Polis, şüpheliyi arama çalışması başlattı. Müjgan Korkmaz, eski eşinin ölümüyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Korkmaz, eşinin dişlerini çektirdiği gün çocuklarını yanında götürdüğünü belirterek, “Kan tükürüyordu. 'Ne oldu' diye sorduğumda 'Diş çektirdim' dedi. Kime çektirdiğini sorduğumda, 'Seyyar bir dişçi var. Dükkana geldi, 5 dişimi çektirdim' dedi. Niye böyle bir şey yaptın' deyince o da bana 'Ağrıyordu çektirdim işte' dedi” şeklinde konuştu.

'ALETLER HİJYENİK DEĞİL'

Durmuş Ay'ın rahatsızlandığı gün sahte dişçinin de yanında olduğuna değinen Korkmaz, “Onu gördüğümde 'Nasıl böyle bir şey yaptınız? Apseli dişi çekmek insanlık değil. Sizin aletleriniz normal diş hekimleri gibi sağlıklı değil' dediğimde yalanladılar” diye konuştu. Durmuş Ay'ın küçük oğlu Efe Ay, babasının dişini çektirdiği sırada yanında olduğunu, çantanın içinden gri küçük kerpeten çıkardığını, o günden sonra babasının hiçbir şey demediğini söyledi.

Durmuş Ay'ın dişindeki iltihap boynundan aşağıya yayılmış, şoka giren adam müdahelelere rağmen kurtarılamamıştı.

MEZARI AÇILACAK

Cumhuriyet Savcılığı kararıyla, Durmuş Ay'ın mezarının açılarak yeniden otopsi yapılacağı belirtildi.

'İNSANLIĞA SIĞMAZ'

Durmuş Ay'ın Mitat (15), Ömer (13) ve Efe (11) adlı 3 çocuğunun annesi olan eski eş Müjgan Korkmaz, “Çocuklarım yetim kaldı. Cezasını çeksin. Benim çocuklarım gibi başka çocuklar da yetim kalmasın. Adalet yerini bulsun. Neyse cezası çeksin. Çocuklarımı boynu bükük bıraktı. Bu insanlık değil. Beş tane dişi apseliyken çekmesi, insanlığa sığmaz. Bu resmen cinayet” dedi.