Şahane Cuma çılgınlığı! Yağmur altında saatlerce beklediler

Kasım ayının son haftasına denk gelen 'Efsane Cuma' indirimleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başladı. Elektronikten giyime kadar birçok üründe yapılan indirimden faydalanmak isteyenler, firmaların şubelerine akın etti. Alışveriş merkezlerinde ve cadde üzerindeki mağazaların önünde saatlerce süren yoğunluk meydana geldi. İstedikleri ürünü alabilmek için birbiriyle yarışan vatandaşlar, istenmeyen görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Maltepe Bağdat caddesi üzerindeki bir giyim firmasında indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi, mağazanın önünde sabah saatlerinden itibaren beklemeye başladı.

POLİS GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye hücum eden kalabalık, kapıdan sığmadı. Yaşanan izdihamda mağazanın vitrin camı kırıldı. Vücuduna cam isabet eden 3 kişi yaralandı. Mağaza yetkilisi satışları durdurmak zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin kalabalığı güçlükle sakinleştirmesinin ardından, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Teşvikiye semtinde bulunan bir spor mağazasının önünde de vatandaşlar geceden itibaren sıraya girdi.

AYAKKABI İÇİN OKULU ASTI

Yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar, 1.000 liraya varan indirimden faydalanmak için saatlerce mağaza önünde bekledi. Mağazanın açılmasıyla birlikte vatandaşlar, istedikleri ürünü alabilmek için birbiriyle yarıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla mağaza önüne geldiğini söyleyen bir öğrenci, “Özel üretim bir ayakkabı olduğu için kaçırmak istemedim. Okulu astım. Sıra gelirse alacağım” dedi. Üsküdar’daki bir alışveriş merkezinde de izdiham yaşandı. Kampanyalardan faydalanmak isteyenler mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Müşteriler arasında sıra yüzünden zaman zaman tartışma yaşandı.

SÖZDE İNDİRİM

Online alışveriş sitelerinin yıl sonu indirim kampanyaları, kandırmacaya dönüştü. Fiyatların önce artırılıp sonra indirim adı altında düşürülmesi vatandaşları isyan ettirdi. Bir müşteri, “Almak istediğim montun fiyatı daha önce 239 liradan 160 liraya düşürülmüştü. Kampanyanın başlamasının ardından ise indirimli denilerek 236 TL’ye satışa çıkarıldı” diyerek tepki gösterdi. Bir başka müşteri ise indirimli ürünlerin kendi mağazalarında daha uygun fiyata bulunduğunu söyledi.