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04 Ekim 2019 Cuma 14:12:51 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 14:16:59

Şahan Gökbakar'ın Kayhan filminin konusu nedir? Kayhan filmi oyuncuları kimler?

Şahan Gökbakar'ın Kayhan filminin konusu nedir? Kayhan filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Komedi filmi Kayhan, bugün TV'de ilk kez izleyicileriyle bir araya gelecek. 7'den 70'e herkesin beğenisini toplayan Recep İvedik karakteriyle önemli bir başarıya imza atan Şahan Gökbakar, bu kez bambaşka karakter ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. 9 Şubat 2018'de vizyona giren Kayhan filmi, TV8 ekranlarında yayınlanacak. Filmi sinemada izlemeyenler veya bir kez daha izlemek isteyenler filmin kaçta başladığını ve filmin konusunun ne olduğu ile oyuncularının kimler olduğunu öğrenmek istiyor. Şahan Gökbakar'ın Kayhan filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Kayhan filmi, izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Şahan Gökbakar'ın Kayhan filminin konusu nedir? Kayhan filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Recep İvedik karakteriyle önemli bir başarıya imza atan Şahan Gökbakar, bu kez çok farklı bir tipleme ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Filmi sinemada izlemeyenler veya bir kez daha izlemek isteyenler filmin hangi kanalda ve saat kaçta başladığını, konusunun ne olduğunu öğrenmek istiyor. Kayhan filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

KAYHAN FİLMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Şubat 2018'de vizyona giren film, bugün 4 Ekim'de saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak.

KAYHAN FİLMİ KONUSU NE?

Şahan Gökbakar'ın Kime Diyorum adlı televizyon programında canlandırdığı Kayhan karakterinin sinema uyarlamasıdır. Çekimlerinin tamamı İstanbul’da gerçekleştirilen ve beş haftada tamamlanan ‘Kayhan’ın hikayesi ise okulun geleneksel pilav gününe lise arkadaşlarını görmek için heyecanla gelen Kayhan’ın, kendisine hediye edilen 98 mezunları yıllığını görünce yaşadığı büyük şok ile başlıyor. Lise yıllarından beri dost bildiği herkesin aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan, yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atanamayınca kahkaha ve komedi dolu bir intikam hikayesinin fitili ateşleniyor. Lise arkadaşları için özenle hazırlanmış planlarını harekete geçiren Kayhan’a bu yolculukta kardeşi bildiği ve onu çok seven Orçun, (İrfan Kangı), eşi Sevim (Gökçe Eyüboğlu)’in tüm çabalarına rağmen eşlik ediyor.

KAYHAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar, İrfan Kangı ve Gökçe Eyüboğlu.

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