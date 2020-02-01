Sahada 2. kadın başkan 

Bolu’da, 3 çocuk annesi işkadını Ayşe Aydın, Göynük ilçesinin BAL Ligi’nde mücadele eden Göynük Belediyespor Futbol Kulübü’nün başkanı seçildi. Türkiye’nin ikinci kadın başkanı olan Aydın, “Göynük'e gelin olarak gelmiştim. Şimdi başkan oldum. Bu göreve layık görüldüğüm ve seçildiğim için çok gururluyum. Bir bayan başkanla devam etmenin heyecanı çocuklara da yansımış durumda. Ben de onlar kadar heyecanlıyım. Bundan sonra çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Anneler yorulmaz

3 çocuk annesi Ayşe Aydın, “Biz öncelikle bir anneyiz ve anneler asla yorulmaz. Ben ne buradaki çocuklarımız, ne de kendi çocuklarım için koştururken yorulacağımı düşünüyorum. Gücümün son damlasına kadar onların uğruna ayakta durmaya hazırım” dedi.