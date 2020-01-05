  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    298,4690
İstanbul
2 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Denizli'de yanıcı madde dökülerek yakılan midibüs kullanılamaz hale geldi Denizli'de yanıcı madde dökülerek yakılan midibüs kullanılamaz hale geldi
Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı Zoran Milanovic oldu Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı Zoran Milanovic oldu
Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz anısına anlamlı zirve tırmanışı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz anısına anlamlı zirve tırmanışı
İran DMTK Genel Sekreteri Rızayi: Askeri cevabımızdan sonra ABD girişimde bulunursa İsrail'i vururuz İran DMTK Genel Sekreteri Rızayi: Askeri cevabımızdan sonra ABD girişimde bulunursa İsrail'i vururuz
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına roket saldırısı Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına roket saldırısı
Johnson: Oynadığı başrol göz önüne alındığında, Süleymani'nin ölümüne ağlamayacağız Johnson: Oynadığı başrol göz önüne alındığında, Süleymani'nin ölümüne ağlamayacağız
Lady Diana’nın yeğeni Lady Kitty Spencer, ABD’li multi milyoner Michael Lewis ile evleniyor Lady Diana’nın yeğeni Lady Kitty Spencer, ABD’li multi milyoner Michael Lewis ile evleniyor
Sağlık teknikerine korkunç saldırı! 'Haberlerde gördükçe kınıyordum, başıma geleceğini hiç düşünmedim' Sağlık teknikerine korkunç saldırı! 'Haberlerde gördükçe kınıyordum, başıma geleceğini hiç düşünmedim'
Venezuela'da muhalif meclisin başkanı Luis Parra oldu Venezuela'da muhalif meclisin başkanı Luis Parra oldu
Pompeo: Vekil güçler kullanarak ülkenizde güven içinde oturamazsınız Pompeo: Vekil güçler kullanarak ülkenizde güven içinde oturamazsınız
Domagoj Vida transfer tekliflerini reddetti: Beşiktaş'ta mutluyum Domagoj Vida transfer tekliflerini reddetti: Beşiktaş'ta mutluyum
Galatasaray, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifini yaptı Galatasaray, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifini yaptı
Vedat Muriqi'den menajerine talimat: Önce kupa sonra transfer Vedat Muriqi'den menajerine talimat: Önce kupa sonra transfer
Başkan Erdoğan: Türk askeri peyderpey Libya'ya gidiyor Başkan Erdoğan: Türk askeri peyderpey Libya'ya gidiyor
BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi
İran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması: Taahhütlerin hiçbirine uymayacağız İran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması: Taahhütlerin hiçbirine uymayacağız
Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ilçesinde eğitime kar engeli! Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ilçesinde eğitime kar engeli!
Çaykur Rizespor, Denys Harmash'ı kadrosuna kattı Çaykur Rizespor, Denys Harmash'ı kadrosuna kattı
Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı Larkin'in son saniye basketiyle devirdi Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı Larkin'in son saniye basketiyle devirdi
DEAŞ karşıtı koalisyon Irak'ta tırmanan gerilim nedeniyle eğitim faaliyetlerini askıya aldı DEAŞ karşıtı koalisyon Irak'ta tırmanan gerilim nedeniyle eğitim faaliyetlerini askıya aldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü
Fenerbahçe'de 4 isim Antalya kampına dahil edilmedi Fenerbahçe'de 4 isim Antalya kampına dahil edilmedi
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Müttefik ve garantör Türkiye ile koordineli adımlar atacağız KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Müttefik ve garantör Türkiye ile koordineli adımlar atacağız
Mariano'nun menajeri sözleşme feshi için İstanbul'a geliyor Mariano'nun menajeri sözleşme feshi için İstanbul'a geliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ocak 2020 Pazar 22:28:01 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 22:46:35

Sağlık teknikerine korkunç saldırı! 'Haberlerde gördükçe kınıyordum, başıma geleceğini hiç düşünmedim'

Kahramanmaraş'ta, sağlık teknikeri olarak çalışan Serhat İğci adeta dehşeti yaşadı. Bir hasta yakının saldırısına uğrayan ve elmacık kemiği kırılan İğci'ye 10 gün iş göremez raporu verildi. Yaşadığı olay üzerine şaşkınlığını belirten Serhat İğci "Haberlerde gördükçe kınıyordum, başıma geleceğini hiç düşünmedim" dedi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin radyoloji bölümündeki MR odasında meydana geldi. Veli G., beli ağrıyan eşi Ü.G.'yi acil servise getirdi. Doktor, Ü.G.'nin MR'ının çekilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine radyoloji bölümüne giden Veli G., sağlık teknikeri Serhat İğci'den 'Randevulu hastaları alıyorum. Müsait olunca eşinizi alacağım' cevabını aldı. Israr etmesine rağmen aynı cevabı alan Veli G., MR odasında Serhat İğci'ye tekme tokat saldırdı. Daha sonra odadan çıkan saldırgan, güvenlikçiler tarafından yakalandıktan sonra polise teslim edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Saldırgan gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. İğci'ye ilk müdahalesini arkadaşları yaptı. Yüzüne aldığı darbeler nedeniyle elmacık kemiği kırılan Serhat İğci genel cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınırken, 10 gün iş göremez raporu verildi.

İĞCİ: KAFAMI AŞAĞIYA EĞDİM, TEKMEYLE VURMAYA BAŞLADI

Olayın şokunu hala yaşadığını belirten Serhat İğci, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"MR'da randevulu hastaları alıyoruz. Randevulu bir hastayı almak üzereyken acilden gelen bir hasta yakını eşinin bel ağrısı olduğunu ve bu nedenle acile başvurduğunu söyledi. Ben de 'Rutin olarak randevulu, planlanmış hastaları alıyorum. Müsait bir ara olduğun değerlendireceğim' dedim. Kendi de 'Benim babamın cenazesi vardı biz cenaze evinden kalkıp geldik' diyerek bağırmaya başladı. Randevulu yaşlı bir teyze hastamız vardı onu alacağım sırada birden saldırdı. Arka arkaya yumruklar vurmaya çalıştı. Gözümün önü bir anda karardı, gözümdeki gözlük fırladı. Kafamı aşağıya doğru eğdiğimde tekmeyle vurmaya başladı. Çıktıktan sonra da 'Dövdüm, rahatladım' diye bağırarak gitmeye başladı."

'HABERLERDE GÖRDÜKÇE KINIYORDUM, BAŞIMA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

Saldırıya uğradıktan sonra beyaz kod için 111'i aradığını belirten Serhat İğci, "Güvenlikçi arkadaşlar da geldi. Şikayetçiyim hasta yakınında. Canla başla sağlık hizmeti vermeye çalışırken bu şekilde muamele görmemiz haksızlık oluyor. Ben ceza olarak bunların sağlık hakları geçici bir süre ellerinden alınmalı. 20 yıldır ilk defa başıma böyle bir şey geldi çünkü sakin birisiyimdir, hiç kimsele bugüne kadar kavga ettiğim yok. Haberlerde gördükçe kınıyordum, başıma geleceğini hiç düşünmedim" diye konuştu.

ÜMRAN İĞCİ: ÇOCUKLARIMA ANLATAMADIM

Serhat İğci'nin en büyük destekçisi ise eşi Ümran İğci ile hastane çalışanları oldu. Olayı duyar duymaz hemen hastaneye geldiğini belirten Ümran İği, "Evden çıkarken çocuklarıma açıklama yapamadım, nasıl açıklama yapacağım onu da bilmiyorum ruhsal olarak etkilenmesinler diye. Bu olay da bir haber olarak gelip geçin istemiyoruz, sağlık çalışanlarına koruma gelsin istiyoruz. Ciddi yaptırımlar gelsin istiyoruz. Böyle insanlar sağlık hizmeti alamasın" dedi.

DEMİRCİ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Saldırıya kentteki sağlık çalışanlarından da büyük tepki geldi. Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Demirci, "Serhat arkadaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğiz ve bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ