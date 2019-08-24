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24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:48:56 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:50:25

Sağlık ocakları Cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı?

Sağlık ocakları Cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sağlık Ocaklarının kaçta açılıp kaçta kapandığı da arama motorlarında yoğun olarak aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Hafta içi her gün açık olduğu bilinen ve randevu alınarak gidilen sağlık ocaklarına hafta sonu da gidilip gidilemediği merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günü sağlık sorunu yaşayan insanlar sağlık ocağına gitmek istiyor. Peki, Sağlık ocakları Cumartesi açık mı? Sağlık ocaklarının çalışma günleri neler? İşte sağlık ocaklarının mesai gün ve saatleri haberimizde.

Sağlık ocakları Cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sağlık Ocaklarının kaçta açılıp kaçta kapandığı da arama motorlarında yoğun olarak aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Hafta içi her gün açık olduğu bilinen ve randevu alınarak gidilen sağlık ocaklarına hafta sonu da gidilip gidilemediği merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günü sağlık sorunu yaşayan insanlar sağlık ocağına gitmek istiyor. Peki, Sağlık ocakları Cumartesi açık mı? sorusunun yanıtı ve sağlık ocaklarının mesai gün ve saatleri haberimizde yer aıyor.

Yeni adıyla aile sağlık merkezi eski adıyla sağlık ocakları, mahallelerde ve köylerde ağırlıklı olmak üzere vatandaşlara sağlık hizmeti veren kuruluşlardır. Türkiye'de 6300 adet bulunan sağlık ocaklarında uzman ve pratisyen hekimler çalışmaktadır. Günümüzde Aile Sağlık Merkezlerİ, Aile Hekimliği olarak hizmet vermeye başlamış ve herkesin bağlı olduğu bir sağlık ocağı oluşturulmuştur.

SAĞLIK OCAĞI SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Sağlık Ocakları, sabah 08:30 - 12:30 ile 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12:30 ile 13:30 arasında öğle molası veriliyor olup, bu saatte hizmet verilemiyor.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA GÜNLERİ

Sağlık Ocakları hafta içi hergün (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) hizmet veriyor.

SAĞLIK OCAKLARI CUMARTESİ AÇIK MI?

Sağlık ocakları, zorunlu haller dışında Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermiyor.

KİMLER NASIL FAYDALANABİLİR?

Sağlık ocaklarından, herhangi bir sağlık sigortasına bağlı olan veya olmayan herkes ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Sistem tarafından ikamet ettiğiniz adrese en yakın sağlık ocağına ve bir aile hekimine kaydedilirsiniz. İkamet ettiğiniz ilde başka bir sağlık ocağından hizmet alamazsınız fakat başka bir ilde misafir hasta olarak gidebilir, muayene olabilirsiniz. Randevu almak isteyenler MHRS (online randevu) sistemini kullanarak ya da alo 182'yi arayarak randevu alabilir.

SAĞLIK OCAKLARININ SUNDUĞU HİZMETLER NELERDİR?

Muayene yapılabilir, bazı ilaçların reçetesi yazılabilir (hastanelerden raporu çıkarılmış ilaçlar da dahil)
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen (rutin olmayan) sağlık tarama ve aşılama hizmetlerini, Bakanlıkla iş birliği yaparak halka ulaştırır.
Aşı, bebek, çocuk, gebe, lohusa, okul izlemleri, kanser-obezite-kronik hastalık izlemleri ve taramaları yapılır.
Erişkin bağışıklama gerekli risk gruplarında yapılır.
Sağlık konusunda eğitimler verir ve halkı bilinçlendirir.
Aile planlamasında yardımcı olabilir.
Güvenli cinsel ilişki danışmanlığı verir. Ücretsiz doğum kontrol hapı ve prezervatif dağıtımı yapar.
Gebe takibi yapar ve beslenme danışmanlığı sunar.
Emzirme ve anne sütü hakkında danışmanlık sunar.
Lohusa takibi ve bakım hizmeti sunar.
Bebek gelişimi (boy, kilo, baş çevresi) ve aşı takibi yapar.
Çocuğun sağlık şartlarının takibini yapar.
Genel beslenme danışmanlığı sunar.

Aşağıdaki (kan ve idrar) laboratuvar tetkiklerinin istemi yapılabilir:

Eliza – Hormon
Biyokimya
Hematoloji
İdrar

Sağlık Ocaklarında aşağıdaki raporları verebilir:

Evlilik raporu
Askerlik raporu

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