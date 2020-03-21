Sağlık Bakanlığı'ndan yönetmelik değişikliği!

Yeni tip koronavirüs salgını sürerken Sağlık Bakanlığı, olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği durumlara ilişkin bir yönetmelik değişikliği yaptı.

Sağlık Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişikliğine göre; uzmanlık öğrencileri, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.

Yeni yönetmelikte, görevde geçecek sürenin eğitim süresinden sayılacağı da yer aldı.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o yönetmelik değişikliği:

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.



