Sağlık Bakanlığı personel alım şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına “Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık” diyerek müjde vermesinin ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı araştırmaları yoğun olarak yapılmaya başlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.