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18 Temmuz 2019 Perşembe 16:23:09 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:25:10

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2019 kura başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2019 kura başvuru şartları neler? sorularının yanıtları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını açıklaşmıştı. Bu açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanlığı'ndan yapılacak olan son dakika haberlerine çevrilmişti. Sağlık Bakanlığı, 2019 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için duyuru yayınlandı. Sağlık Bakanlığı atama kurası hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından binlerce kişi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan son dakika duyurularını takip ediyordu. Sağlık Bakanlığı, 2019 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için duyuru yayımladı. Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak olan atamalar kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2019 kura başvuru şartları neler?  Sağlık Bakanlığı atama kurasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 

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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN? 
Sağlık Bakanlığı atama kurasının tarihi henüz açıklanmadı. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek. Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. 

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvurular 18.07.2019 Perşembe - 24.07.2019 Çarşamba (Saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.
Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

Adaylar tarafından kesinleştirilen başvurular imzalanarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2019 KURA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?  
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer  2 statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,ının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; tercih formu ile birlikte mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler.

Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

8)Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, başvuru formu imzasız olan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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