Sağlık Bakanı: Küçük Yüsra’yı enkazdan çıkardık! Babası vefat etti, annesi ise...

Elazığ Mustafa Paşa Mahalllesinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde yeni açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, annenin iki buçuk yaşındaki kızını saat 20:30 sıralarında enkazdan çıkararak kurtardı. Enkazdan çıkarılan ve yaralı olan Yüsra, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Moloz yığınları altında kolu sıkışan anneyi kurtarma çalışması sürüyor.

Elazığ’da, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa mahallesinde, enkaz içerisinden gelen ses üzerine anne ve kızı Yüsra Yıldız’a (2,5) ulaşan ekipler, 24 saat sonra Yüsra’yı enkazdan çıkardı. Annenin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Fahrettin Koca: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 29 oldu. Durumu kritik hasta yok. 2,5 yaşında bir çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı ve gelen durumu son derece iyi. Anneye serum taktılar. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz annesini de sağ salim kurtarabilir olmak. Çocuğun annesine serum bağlanabildiğini ve tıbbi müdahale yapıldığını, bir-iki saat içerisinde çıkartılmasının beklendiğini, çocuğun babasının ise vefat ettiğini, ancak annesinin üzerine kapanmış durumda olduğunun tespit edildiğini açıkladı.