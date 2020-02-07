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07 Şubat 2020 Cuma 22:54:13 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 22:54:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçak kazasında yaralananları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, "54 hastamız ve yoğun bakımda takip edilen hastalarımızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan uçak kazası sebebiyle 180 yaralının tedavi edildiğini ve yatarak tedavisi devam eden 54 hastadan 12'sinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek, "54 hastamız ve yoğun bakımda takip edilen hastalarımızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle belirtmek istiyorum." dedi.  

Koca, Pegasus Hava Yollarının İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkması sonucu yaralanan yolculardan bazılarını, tedavi gördükleri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti ve durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.  

AA

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