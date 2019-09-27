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27 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 23:43:15

Sağlığımızla oynuyorlar!

İstanbul Boğazı'nda, kaçak midye avlayanlara operasyon düzenlendi. Belirlenen alanlar dışında toplanan insan sağlığına büyük zarar veren midyelerden canlı olanları denize döküldü.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, İstanbul Boğazı’nda kaçak midye avlayan tekneler tek tek tespit edildi. Deniz Polisi ekipleri, Boğaz'da avlanan teknelere 'dur' ihtarında bulundu ve tespit edilen 3 tekne, Beylerbeyi Sahili'ne getirildi. Teknelerde bulunan kişilerin kimlik kontrolleri polis ekipleri tarafından yapıldı.  

TEKRAR DENİZE DÖKÜLDÜ 

Teknede gizlenmiş halde çok sayıda çuval içinde midye bulundu. Çuvallar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde, gizlendiği yerden çıkarıldı. Ekipler tarafından, teknelerde bulunan 'Kara Kıllı Midye' olarak tabir edilen 2 ton canlı midye, Deniz Polisi ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, teknede bulunan kişiler tarafından kova ve küreklerle tekrar denize döküldü. 

CEZAİ İŞLEM YAPILDI 

Polis tarafından kaçak midye avladığı tespit edilen 3 teknede bulunan 10 kişiye, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca kaçak avlanma yapan her bir kişiye 1.635 lira para cezası kesildi.

BALIK YATAKLARINI BOZUYORLAR  

Kaçak midye avcılarının, teknelerinde midye toplamakiçin kullandığı ve 'Kaska' ismini verdikleri avlanma aracıyla denizin dibini kazdıkları ve balık yataklarını tahrip ettikleri belirlendi. 

MİDE BULANDIRAN BASKI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kepez ilçesinde midye operasyonu yaptı. Sağlıksız koşullarda üretilen 1.5 ton midyeye el konuldu. Midyelerin Konyaaltı, Lara ve Kaleiçi’nde satıldığı tespit edildi.

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