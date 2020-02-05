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05 Şubat 2020 Çarşamba 21:37:23 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 21:48:56

Sabiha Gökçen'de pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı! Kazadan hemen önce...

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistten çıkan uçağın pilotu ile kule görevlileri arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı.

Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti" anonsu dikkat çekti. Uçak inmeden önce kule görevlisinin başka bir uçağın pilotuna da yaptığı anons dikkat çekti. Kule görevlisinin, 10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var" anonsu yaptı.

O DİYALOGLAR ŞÖYLE;

Kule: "Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım"

Kule pistten çıkan uçağın pilotuna :87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti

Kule: Sizden önceki trafik pas geçti.

EKİP KONUŞMALARININ SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI

İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pist dışına çıkması sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı Kontrol Kulesi ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar ortaya çıktı.

Kule: inişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz

Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?

Kule Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?

Ekipler: Şu anadaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok.

Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?

Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak

Kule: Bütün ekipler müdahale etsin.

TELSİZ KAYITLARINA BÖYLE YANSIDI

Kule ile ekipler arasında geçen diyaloglarda bir görevli, "06 inişini müteakiben 2-4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağı indi. Şu an göremiyoruz trafiği, 7 olarak piste girişte." diye konuştu

Ekipte olan diğer görevli, "Anlaşıldı, şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz." cevabını verirken, görevlinin "Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya, bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz." dediği kayıtlarda yer aldı.

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