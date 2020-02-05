Sabiha Gökçen'de korku dolu anlar! Uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı. İstanbul-İzmir seferini yapan uçak pistten savruldu. Savrulan uçak alev aldı, yolcular tahliye edildi. Boeing 737-86J tipindeki uçak 16:40’ta İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 17:45’te varmak üzere yola çıktı. Saat 18:19’da inişini yapan uçak, bu sırada kaza geçirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var. Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı bazılarını da acil servis ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyor" dedi.

Bakan Turhan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiğini bildirdi.

İçinde 177 yolcu bulunan uçağın alev alıp 3 parçaya bölündüğü belirtildi. Olayla ilgili can kaybının olup olmadığına dair bir açıklama henüz yapılmadı.

Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, “Uçakta 177 kişi var can kaybı yok” açıklamasında bulundu.

177 kişinin bulunduğu uçakta can kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, yaralıların bulunduğu ifade edildi. Öte yandan uçağın sert iniş yapması nedeniyle pistten çıktığı belirtildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kaza bölgesine hareket etti.

BAKAN TURHAN: ŞU ANDA BİZE ULAŞAN BİLGİLERE GÖRE CAN KAYBI YOK



NTV canlı yayınında kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, şunları kaydetti:

"Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. İçeride olanlar da ekiplerimiz tarafından tahliye dilmeye çalışılıyor."

Turhan kazanın oluş şekline ilişkin ise "Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor." ifadelerini kullandı.

UÇUŞLAR İSTANBUL HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiğini bildirdi.

VALİ YERLİKAYA: YOLCULARI TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır."

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.