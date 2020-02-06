Sabiha Gökçen'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin flaş gelişme: Kara kutu bulundu

3 kişinin hayatını kaybettiği, 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığı kazada üç parçaya ayrılan uçağın enkazı, incelemelerin ardından vinç ve iş makinaları yardımıyla kaldırılacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rutin uçuşların saat 04.00 itibarıyla yeniden başlamasıyla, havalimanındaki yoğunluk sona erdi. ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet, uçakta imalat hatası olup olmadığını araştıracak. Kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde çıkması bekleniyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ait kara kutu olarak adlandırılan CDR ve FDR bulundu. Cihazların hasarsız olduğu tespit edildi. Cihazların THY Teknik'te analiz edilebileceğini kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde Pegasus Havayolları'na ait bir yolcu uçağı pistten çıktı. Uçakta bulunan yolculardan 3'ü yaşamını yitirirken, 174'ü de yaralandı.

Kaza sonrası yapılan incelemelerde uçağa ait kara kutulara ulaşıldı. THY Teknik'te kara kutuların incelenmesinin ardından kazaya ilişkin kayıtlar da ortaya çıkmış olacak.

ENKAZ KALDIRMA İŞLEMİ BAŞLAYACAK

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yapılacak incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.