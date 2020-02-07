Zehra Bilgi Koşar toprağa verildi! Annenin feryadı yürek yaktı

Anne Zülfiye Bilgi, kızının tabutuna sarılıp, "Annem, gitme kızım kalk hadi oradan" diyerek gözyaşı döktü. Zehra Bilgi Koşar'ın eşinin işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

BU ACININ TARİFİ YOK!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında ölen 3 yolcudan diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi.

Malkara Devlet Hastanesi morgundan bugün öğlen saatlerinde alınan cenaze Yeni Mahalle'deki baba evine getirildi.

Cemil ve Zülfiye Bilgi'nin 2 kızından biri olan Zehra Bilgi Koşar'ın evin önünden helallik alındığı sırada yakınları gözyaşları döktü.

Ayakta durmakta zorlanan anne Zülfiye Bilgi, kızının cansız bedenin bulunduğu tabutuna sarılarak, "Annem, gitme kızım kalk hadi oradan" diye ağladı.

Koşar'ın cenazesi helallik alınmasının ardından Gazi Ömer Bey Cami'ne götürüldü. Koşar'ın eşi Gökhan Koşar ile babası Cemil Bilgi ayakta durmakta zorlanırken, yakınları tarafından teselli edildi.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Zehra Bilgi Koşar'ın naaşı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi imamı Erol Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından göz yaşları arasında, Malkara Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KOCASI İLE BERABER UÇAĞA BİNECEKTİ İPTAL OLDU

İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koşar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koşar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koşar, eşiyle beraber hafta sonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı.Ticaret Bakanlığı'nda müfettiş olan Gökhan Koşar'a İstanbul'da görev çıkınca Gökhan Koşar daha önce İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Önceki akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koşar, uçak kazasında hayatını kaybetti.