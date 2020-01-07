Sabiha Gökçen Havalimanı'nda son durum

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 20.00'a kadar ertelenmiş, bir sonraki açıklamada ise seferlerin saat 22.00'da başlayacağı bildirilmişti. Son açıklamaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistin açılışı sabah 06.00’ya ertelendi.

SABİHA GÖKÇEN'DE YOLCULAR UÇUŞLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pist dışındaki toprak zemine saplanan yolcu uçağının ardından, havalimanı uçuşlara kapanmıştı. Seferlerin iptal olmasıyla birlikte yolcular havalimanında yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 8 saattir havalimanında olan yolcular, pistin uçuşlara açılmasını bekliyor.

"MİLLET PERİŞAN HALDE"

Yolculardan Remzi Çakır, “ Ben Amsterdam’a gidecektim, gidemiyorum. Valizini al çek git. Millet perişan bir vaziyette." dedi. Kübra Koç ise, "Biz saat 7’den beri buradayız. İlk önce bize 'gecikme var' dediler saat 12’de falan. Yaklaşık 3 saat geçtikten sonra uçuşların iptal olduğunu söylediler. Bagajları almak için de 2-3 saat bekledik. Çünkü karışmıştı. Kimsenin kimseden haberi yok.” şeklinde konuştu.

THY İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 20 EK SEFER PLANLADI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişi sonrası pisten çıkan uçak nedeniyle uçuşlar halen yapılamazken, Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

DHA