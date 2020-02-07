  • Bist 100
    121015
  • Dolar
    6,0247
  • Euro
    6,5964
  • Altın
    302,6520
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'den Çin ve diğer ülkelere 100 milyon dolar yeni tip koronavirüs yardımı taahhüdü ABD'den Çin ve diğer ülkelere 100 milyon dolar yeni tip koronavirüs yardımı taahhüdü
Hollanda'da ötanazi talepleri artıyor Hollanda'da ötanazi talepleri artıyor
Artan maske talebi, sağlık çalışanlarına zarar verebilir Artan maske talebi, sağlık çalışanlarına zarar verebilir
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önlemler arttırıldı! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önlemler arttırıldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçak kazasında yaralananları ziyaret etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçak kazasında yaralananları ziyaret etti
Fransız çizgi roman sanatçısı Moebius ile Enki Bilal'in eserleri başkentte sergileniyor Fransız çizgi roman sanatçısı Moebius ile Enki Bilal'in eserleri başkentte sergileniyor
Kongredeki Demokratlar, Trump'ın sözde 'Orta Doğu barış planını' reddetti Kongredeki Demokratlar, Trump'ın sözde 'Orta Doğu barış planını' reddetti
Çöp konteynerine atılan bebek ve 14 yaşındaki anne, korumaya alındı Çöp konteynerine atılan bebek ve 14 yaşındaki anne, korumaya alındı
Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
Hafter milisleri, Trablus’un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı vurdu Hafter milisleri, Trablus’un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı vurdu
İdlib'de çalışan Doktor Tamer: İnsanlarımızın acısını tarif etmek için bir kelime yok İdlib'de çalışan Doktor Tamer: İnsanlarımızın acısını tarif etmek için bir kelime yok
ABD Başkanı Trump: Demokratlar 'Trump ile geçinememe sendromuna' tutulmuşlar ABD Başkanı Trump: Demokratlar 'Trump ile geçinememe sendromuna' tutulmuşlar
Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi
Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi
THY, dış hat yolcu sayısını yüzde 10 artırdı THY, dış hat yolcu sayısını yüzde 10 artırdı
Kar ve tipide felçli kadını 4 saatte hastaneye ulaştırdılar Kar ve tipide felçli kadını 4 saatte hastaneye ulaştırdılar
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ tehlikesi uyarısı Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ tehlikesi uyarısı
Filistinli genç protestocu, İsrail askerlerinin müdahalesinde şehit oldu Filistinli genç protestocu, İsrail askerlerinin müdahalesinde şehit oldu
Libya'da ikili oynadıları! Masum sivillerin katledilmesinin hesabı sorulacak Libya'da ikili oynadıları! Masum sivillerin katledilmesinin hesabı sorulacak
FETÖ'cü Akın Öztürk'ün en yakınındaki isim gözaltına alındı FETÖ'cü Akın Öztürk'ün en yakınındaki isim gözaltına alındı
Zehra Bilgi Koşar toprağa verildi! Annenin feryadı yürek yaktı Zehra Bilgi Koşar toprağa verildi! Annenin feryadı yürek yaktı
Macron: Fransa, 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip Macron: Fransa, 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip
ABD'de toptan eşya stokları azaldı ABD'de toptan eşya stokları azaldı
ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Şubat 2020 Cuma 22:56:33 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 22:57:38

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önlemler arttırıldı!

Sabiha Gökçen'e gelen uluslararası tüm yolcular termal kamera ile kontrol edilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'koronavirüs'e yönelik İstanbul'a gelen tüm uluslararası uçuşların yolcuları termal kamera taraması ile kontrol edilmeye başlandı. Bu kapsamda Dış Hatlar Gelen Yolcu bölümüne 2 adet, VIP bölümüne 1 adet olmak üzere toplamda 3 adet termal kamera yerleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün açıkladığı karar doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'koronavirüs' nedeniyle gelen tüm uluslararası uçuşların yolcuları termal kameradan kontrol edilmeye başlandı.  Bu kapsamda havalimanı gelen yolcu bölümüne 2 adet, VIP bölümüne 1 adet olmak üzere toplam 3 adet termal kamera yerleştirildi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, termal kameralarla 24 saat gözlem yapacak. Olası bir vaka tespit edildiğinde ekipler, gerekli prosedürü uygulayarak yolcuya ilk müdahaleyi yapıp 112 Sağlık ekiplerine teslim edecek.

TOPLAMDA 3 KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Sorumlu Doktor Özlem Gündüz başlatılan termal kamera uygulaması hakkında bilgi vererek, "Sayın Bakanımızın emriyle, genel müdürlüğümüzün talimatıyla biz Sabiha Gökçen Havalimanında 3 tane kamera planladık. Dış Hatlar Gelen Yolcuda 2 kamera, 1 tane de VIP'de olmak üzere toplam 3 kamera ile tarama yapacağız. Biz termal kamerayla 38'in üzerinde ateş tespit ettiğimiz zaman önce o yolcuyu alacağız, yolcunun hasta olduğunu öngörerek ona da maskesini takarak sorgulamasını yapacağız. Eğer gerçekten şüpheleniyorsak izole odamıza alıp olası vaka olduğunu değerlendirdiğimizde yolcuyu 112 vasıtasıyla referans hastaneye göndereceğiz." dedi.

"KORUYUCU MALZEMELERİN BULUNDUĞU ÇANTAYLA GİDİYORUZ"

Gündüz şöyle devam etti:

"Uçaktan olası bir vaka bildiriliyor, biz bütün koruyucularımızı içinde barındıran koruyucu çantamızla birlikte uçağın kapısına yer hizmetleri ekibiyle gidiyoruz. Koruyucu olarak maskemiz, gözlüğümüz, eldivenimiz ve koruyucu kıyafetimiz var. Kapı açıldıktan sonra hasta yolcuya maskesini takıp kendimiz koruyucu donanımımızla, derecemizle ateşini tespit edip muayenesini yapıyoruz. Eğer gerçekten olası vakaysa 112 ile irtibata geçip referans hastaneye gönderiyoruz."

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER