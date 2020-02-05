05 Şubat 2020 Çarşamba 21:20:05 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 21:20:35
Sabiha Gökçen Havalimanına giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisinin, geçirdikleri trafik kazasında yaralandığı bildirildi.
Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
AA
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