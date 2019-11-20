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20 Kasım 2019 Çarşamba 22:51:01 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 23:02:40

Şaban Vatan’ın annesi oğlundan şikayetçi oldu! Başsavcılıktan açıklama geldi

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rabia Naz'ın babaannesi Fikriye Vatan, oğlu Şaban Vatan'dan şikayetçi oldu. Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fikriye Vatan'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması konusunda tedbir kararı alındı.

Şaban Vatan’ın annesi Fikriye Vatan oğlunun kendisini tehdit ve sözlü taciz etmesi sebebiyle şikayetçi oldu. Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan Fikriye Vatan oğlu Şaban Vatan’ın kızı Rabia Naz Vatan’ın ölümünün ardından psikolojik sorunlar yaşadığını ve diğer oğlu Muhammet Vatan’a ve kendisine sözlü taciz ve tehditlerde bulunmaya başladığını söyledi.

Fikriye Vatan ifadesinde Şaban Vatan’ın evine ara ara gelerek ‘kızımı siz öldürdünüz, nasıl can vereceksin, öleceğini mi sanıyorsun, diğer oğluna sahip çıkıyorsunuz ve oğlun Muhammet’i öldüreceğim” diyerek tehdit ettiğini iddia etti. “Ben de kendisine ben ne yaptım da can veremeyeceğim” diye cevap verdiğini aktaran Fikriye Vatan, oğlunun elindeki bastonunu alarak duvara vurduğunu ekledi.

“TÜFEĞİN ONDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Diğer oğlu Muhammet Vatan’ın evinde bulunan bir tüfeğin ortadan kaybolduğunu ve oğlu Şaban Vatan’ın tüfeği denize attığını iddia ettiğini söyleyen Fikriye Vatan “Ben tüfeği denize attığına inanmıyorum. Tüfeğin onda olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“BİZE KÖTÜ BİR ŞEY YAPACAĞINDAN KORKUYORUM”

Oğlu Şaban Vatandan şikayetçi olan Fikriye Vatan “Bizi tehdit ve sözlü taciz ettiğinden dolayı oğlum Muhammed Vatan'a ve ve bana tüfek ile kötü bir şey yapacağından korkuyorum. Oğlum Şaban Vatan'ın benim ikamet ettiğim eve gelmesini ve beni rahatsız etmesini istemiyorum. Beni tehdit ve sözlü taciz ettiğinden dolayı oğlum Şaban Vatan'dan şikayetçi ve davacıyım.” dedi.

AA

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