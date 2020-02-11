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11 Şubat 2020 Salı 08:46:25 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 08:52:35

Okullar tatil mi? 11 Şubat’ta kar tatili ilan edilen iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesinde süren yoğun kar yağışı ve dondurucu havaya için son dakika uyarısında bulundu. Soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. (11 Şubat Salı) İstanbul'da ise bugün havanın yağmurlu olması bekleniyor. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. 11 Şubat tarihli kar yağışları nedeniyle tatil olan il ve ilçeler şu şekilde...

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, yurdumuzun genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerimizde yağışların kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Öte yandan deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yarın yeni bir sistemin etkisine girecek. Bölgede kar yağışı görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve doğu kesimleri için buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerler için çığ uyarısında bulundu. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde okullar tatil edildi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.(11 Şubat Salı) 

İşte yurtta beklenen hava tahmini ve okulların tatil edildiği iller...

KARABÜK

Karabük'ün Eskipazar ve Yenice ilçelerinde devam eden kar nedeniyle taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime bugün ara verildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşan yoğun buzlanmadan dolayı taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

ERZURUM

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6'sında taşımalı olmak üzere 20 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Şenkaya, Hınıs ve Karaçoban'da olumsuz hava koşulları, soğuk ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 11 Şubat Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

KAYSERİ

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ve Solhan ilçelerinde don ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

SİİRT

Siirt'te kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

ARTVİN

Artvin merkez ve bazı ilçelerde eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin merkez ve köyleri ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde kötü hava şartları ve buzlanma nedeniyle okulların tatil olacağını duyurdu.

VAN

Van'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

BOLU

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
3 gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 11 Şubat'ta da tatil edildiği bildirildi.

ORDU

Ordu'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Ordu genelinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve doğu kesimleri için buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerler için çığ uyarısında bulundu. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler İDO ve BUDO'nun internet sitesinden duyuruldu.

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